Як виглядають три найдорожчих будинки у Дніпрі на ОЛХ за мільйон доларів

Дніпропетровщина вважається прифронтовим регіоном. Прилітає туди частіше, ніж, скажімо, у Київ, Вінницю чи Львів. А кількість повітряних тривог за добу важко порахувати. Але все це не дуже вплинуло на ціни на житло – принаймні в обласному центрі. Продовжуючи свій цикл матеріалів про нерухомість в різних містах України, ми подивилися як виглядають найдорожчі будинки у Дніпрі на ОЛХ і скільки коштують.

Першу позицію серед найдорожчих будинків у Дніпрі з тих, що продаються на ОЛХ, ділять між собою одразу три особняки. У всіх них однакова ціна – 43 546 250 гривень. Або 1 100 000 доларів. Втім, в оголошеннях вказано, що ціна договірна – тобто можливий торг.

Як виглядають три найдорожчих будинки у Дніпрі на ОЛХ

Подивимся, за що ж просять такі шалені для пересічного українця гроші.

Двоповерховий будинок з басейном

Перший будинок за мільйон у Дніпрі знаходиться за 200 метрів від вулиці Гагаріна та за 300 метрів від ТЦ «Плаза». Він має два поверхи. Його площа 460 квадратних метрів, а площа ділянки, на якій знаходиться будинок – 11 соток.

В будинку три спальні, дитяча з ігровою кімнатою, гардеробна, велика гостинна з баром та кухнею, кабінет та 4 санвузла.

На ділянці є басейн з підогрівом і душем та 5 паркувальних місць. Також тут крита тераса, кухонна зона з мангалом і піччю на дровах.

Є й окреме приміщення для персоналу – з кухнею та душовою. А ще – приміщення для охорони.

Будинок у стилі мінімалізм hi-tech

Другий будинок за мільйон продавці характеризують як ексклюзивний та найкращий у своєму сегменті у стилістиці мінімалізм hi-tech.

Це теж двоповерховий будинок з плоскою покрівлею і загальною площею 471 м2. Розташований на ділянці 10,5 га землі. за адресою : вул. Матроса Кішки 28. Це також район ТЦ Neo plaza, проспект Гагаріна).

На першому поверсі будинку: хол з гардеробную та гостьовим санвузлом, сучасний робочій кабінет, вітальня площею 110 м2 візуально розділена на зону відпочинку з великим диваном та каміном, зона з островом та барною стійкою, головна кухня з ергономічно оформленими вбудованими меблями доповнена ультрасучасною технікою. А також Блок господарьський для персоналу: кухня для персоналу, пральна кімната, котельна, санвузол та душова

На другому поверсі спальна кімната площею 39.1 м2 з виходом на терасу та власним санвузлом площею 21.2 м2. Гардеробна кімната з вбудованими меблями. Ігрова дитяча кімната з власним санвузлом Кімната для навчання або гостьова кімната з вбудованими меблями. Дитяча спальна кімната із власним санвузлом.

Власники запевняють, що для оздоблення будинку використано картенову сталь, італійський керамограніт фабрики REX, італійський мармур, португальське пробкове дерево тощо.

На даху будинку розташована система сонячних колекторів, вода антифриз, система, яка використовує сонячну енергію для нагрівання води та виробництва електроенергії.

На території є приміщення для охорони, місце для паркінгу на 3 авто під комбінованим навісом. Відкрита тераса із зоною відпочинку. Майданчик з побудованою системою мангал-барбекю.

А ще високотехнологічний 11×5 метровий відкритий басейн (вилита дворівнева бетонна чаша) із безліччю надійних та продуманих систем контролю температури,фільтрації, та ефектами підсвічування. Підігрів басейну здійснюється за допомогою сонячних колекторів розташованих на даху будинку.

Ще на ділянці розташоване приміщення господарсько-складського призначення.

Ландшафтний дизайн з газоном та мальовничими рослинними композиціями: доглянуті та багатовимірні декоративні дерева та рослини: ексклюзивна катальпа, пікта, туя, тис та інші.

Величезний будинок в центрі з двоповерховими дитячими спальнями

Третій будинок за мільйон теж знаходиться в центрі Дніпра неподалік від проспекту Гагаріна. Його площа складає аж 1380 метрів квадратних, а площа ділянки – 20 соток.

В будинку 5 дитячих спалень з власними санвузлами, спальня батьків, дві кімнати для гостей, величезна зала, робочий кабінет, декілька гардеробних та кухня.

Відчуття затишку додають каміни з оніксу та малахіту, світлий паркет, мармурові сходи, незвичайне освітлення.

Будинок дуже світлий. Має ліфт.

В цокольній частині з виходом на терасу знаходяться басейн, сауна, більярдна і кімната відпочинку.

Мансардний поверх з високими і просторими приміщеннями – для занять іграми, музикою, живописом тощо. Тут є хол і вихід на терасу.

На ділянці ростуть берези, блакитні ялинки, які майже закривають будинок із вулиці, є велика галявина. Є дитячий майданчик, зона барбекю. Будинок забезпечений технічним блоком, резервуаром із запасом води, теплицею, кількома гаражами, приміщенням для охорони.

Цей будинок підійде для проживання великої родини або комерційних цілей під розміщення: медклініки, IT компанії, реабілітаційного центру.

А раніше ми розповідали: Як виглядає найдорожчий будинок у Києві на ОЛХ і скільки коштує

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