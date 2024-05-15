Стало відомо, яким може бути новий тариф на електроенергію – заява Міненерго

Стало відомо, яким може бути новий тариф на електроенергію для населення. Цифри озвучив заступник міністра енергетики України Микола Колісник. А голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко назвав дату, коли вартість електроенергію може зрости.

Яким може бути новий тариф на електроенергію

За словами Миколи Колісника, тариф на електроенергію для населення в Україні може збільшитися приблизно в 1,5-2 раза.

Про це заступник міністра енергетики розповів в ефірі телемарафону, передають Новини України – НСН.

За рахунок зміни тарифу торік нам вдалося пройти опалювальний сезон минулий. Власне по аналогії на сьогодні здійснюються розрахунки. Остаточної суми немає… Ми розуміємо, що рішення буде збалансовано між можливостями населення, між доступністю і тими коштами, які необхідні для ремонтної кампанії, та можливостями надання електричної енергії побутовим і промисловим споживачам, – каже посадовець

За словами Колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в 1,5-2 раза.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 грн/кВт-год для індивідуальних побутових споживачів. До цього він становив 1,44 грн (за кВт-год) за споживання до 250 кВт-год і 1,68 грн – за споживання понад 250 кВт-год.

Коли може підвищитися тариф на електроенергію

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, тарифи на електроенергію для населення зростуть вже у наступному місяці. Про це він заявив 13 травня у коментарі телеканалу «Live».

Попенко зазначив, що Міненерго вже давно готував пакет документів щодо збільшення тарифів.

«З 1 червня тарифи зростуть для населення. Міненерго вже давно готував цей пакет документів», – сказав він.

За словами Попенка, точно яким буде тариф поки не затверджено.

Орієнтовно тариф буде 3,5-4 грн. Міненерго для себе ще остаточно не вирішив. Втім, якщо ви встановите собі двозонний лічильник електроенергії, то друга зона це нічний тариф і ви будете сплачувати 50% від нового тарифу – зауважив Попенко

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