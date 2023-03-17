Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти посвідчення водія на нове. Де і як можна це зробити

Обмін водійського посвідчення актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ».

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Польща:

Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх);

Краків: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);

Гданськ: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія на нове

Чехія:

Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Словаччина:

Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 поверх, територія автовокзалу).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Туреччина:

Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ «Аеропорт»).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;

довідку платника податків;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі такої зміни).

Обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.

Оплата за послугу здійснюється на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.

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