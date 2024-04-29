Виплати самотнім матерям та батькам в Україні можна отримати за певних умов. Як оформити грошову допомогу скільки платять
В Україні самотні матері чи батьки мають право на грошову допомогу від держави.
Про це розповідають Новини України – НСН.з посиланням на на «Уряд онлайн»
Оформити грошову виплату можуть одинокі матері або батьки (які не одружені), а також самотні українці, які є усиновлювачами, якщо у свідоцтві про народження дитини:
- Немає запису про батька (матері).
- Запис про батька (матері) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
Виплати самотнім матерям та батькам – як оформити, скільки платять
Які документи потрібні для оформлення статусу одинокої матері або батька:
- Заява про призначення допомоги.
- Декларація про доходи та майнове становище.
- Довідка про доходи.
- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини.
- Копія свідоцтва про народження дитини.
- Копія рішення про усиновлення – для усиновлювачів.
Документи потрібно подавати за місцем реєстрації або проживання до підрозділів із соціального захисту.
Максимальний розмір допомоги одиноким матерям або батькам у 2024 році залежить від віку дитини:
- До 6 років – 2563 грн.
- Від 6 до 18 років – 3196 грн.
- Від 18 до 23 років (за умови навчання у ВНЗ на стаціонарі) – 3028 грн.
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