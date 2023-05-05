Пригожин показав десятки трупів «вагнерівців» – окупант на Запорізькому напрямку прокоментував (відео)

Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин Пригожин показав десятки трупів «вагнерівців» і записав жорстке звернення до військового керівництва рф, передає НСН.

Очільник ПВК “Вагнер”, який раніше заявляв, що його бойовики скоро закінчаться, вилаявся на адресу міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова через брак боєприпасів.

Відеозвернення опублікувала прес-служба Пригожина в ніч на 5 травня. Воно записане на тлі десятків трупів найманців.

Пригожин каже, що всі ці окупанти були вбиті 4 травня.

Спочатку Пригожин показує загиблих “вагнерівців”, які, за його словами, були вбиті 4 травня та волає про “брак боєприпасів”, одночасно, не добираючи слів, лає вище військове керівництво, звинувачуючи саме його у загибелі найманців.

Пригожин показав десятки трупів «вагнерівців»

На це відео вже відреагував інший окупант, який знаходиться на Запорізькому напрямку. Під позивним «Тринадцятий» він веде Телеграм-канал з більше ніж 100 тисячами підписників, де регулярно висвітлює свою «діяльність» і коментує події, які відбуваються на фронті.

Як і всі російські фашисти, бажає українцям смерті, або хоча б «сидіти масово по підвалах». Про «Тринадцятого» відомо, що він воював проти України на Донбасі з 2014 року у складі «іхтамнєтов». А тепер вже прийшов окупувати чужу країну офіційно.

У своєму коментарі до відео Пригожина «Тринадцятий», як і головний «вагнерівець» не добирає слів і обіцяє, що скоро сотні тисяч російських військових повернуться додому і розберуться з владою.

Увага! У тексті багато нецензурної лексики

І з усього цього можна зробити висновок, що справи у окупантів погані, і вони вже самі розуміють, що кінець їх близько і вони «скоро повернуться додому» – щоправда, в цілому вигляді далеко не всі.

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