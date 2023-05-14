Ігнат відповів, хто причетний до авіакатастроф у Брянській області

У Повітряних силах повідомили, що протягом 13 травня Росія втратила у Брянській області п’ять військових повітряних суден.

За заявою Повітряних сил, до авіакатастроф причетна російська ППО.

Як передає НСН, про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні 14 травня.

Також він повідомив, що є інформація, що загалом зазнали аварії 5 повітряних суден РФ. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.

“Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п’ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони”, сказав Ігнат.

За його словами, до масових авіакатастроф причетна сама Росія.

“Виходить, так. Так, звичайно. “Чорний день авіації” – вони вже це визнали, є аналіз. Кого вони збираються звільняти, карати за бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога”, зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, на території Брянської області РФ впало два вертольоти Мі-8 та літаки Су-34 та Су-35, внаслідок аварій загинули 9 російських льотчиків. Офіційно ж Росія не назвала причини масових катастроф бойової авіаційної.

Український журналіст Андрій Цаплієнко в своєму тг-каналі написав, що Су-34 та Су-35 повертались з бойового вильоту після атаки на нашу територію.

Російські телеграм-канали повідомили, що в результаті падіння загинули всі 9 членів екіпажів:

три члени екіпажу Мі-8, який упав у місті Клинці;

три члени екіпажу Мі-8, який впав в Унецькому районі;

два пілоти Су-34 загинули у селі Нижня;

у селі Сурецький Муравей загинув пілот Су-35.

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