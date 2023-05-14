Нічна атака ракетами і дронами 14 травня – все, що відомо

Армією РФ була здійснена нічна атака ракетами і дронами. Двічі за ніч уся територія України була «червоною» через повітряні тривоги. НСН розповість все, що відомо про наслідки ворожої атаки. Матеріал доповнюється.

У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

18 ударних дронів типу «Shahed-136/131»;

один ударний БпЛА типу «Ланцет»;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;

чотири БпЛА (тип уточнюється)

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Нічна атака ракетами і дронами 14 травня: ситуація в регіонах

Тернопільщина

Тернопільщина двічі була під ударом цієї ночі. У Тернополі прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Під час першої атаки, яка сталася пізно увечері 13 травня, у Тернополі поранено двоє цивільних громадян. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. Виникла пожежа.

Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об’єкти.

О 05.00 зафіксованою приліт крилатих ракет. Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці одразу ліквідували, – йдеться у повідомленні

Труш зазначає, що уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та дев’ять вантажних автомобілів.

Харківщина

У ніч на 14 травня російські окупанти завдали ударів по Харкову та селищу Золочів

Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову та Золочеву пошкоджені інфраструктурний об’єкт, житлові будинки та гуртожиток.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

“Близько 24:00 окупанти здійснили чергові ракетні удари по Харкову та селищу Золочів. Зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкта, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав”, — сказано в повідомленні

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, близько 24:00 російські окупанти вдарили ракетою С-300 по об’єкту інфраструктури в Новобаварскому районі Харкова. За вказаним фактом відкриють кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ракетного удару в прилеглих до об’єкта інфраструктури будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань.

Київщина

Чергова повітряна атака Києва відбулась у ніч проти неділі, 14 травня. Ворог застосував проти столиці дрони–розвідники для виявлення систем протиповітряної оборони, інформує Київська міська військова адміністрація.

“Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все – для виявлення позицій нашої ППО“, – зазначив керівник КМВА Сергій Попко

Усі запущені ворожі безпілотники були збиті “на дальніх підступах”.

Сигнали повітряної тривоги, які лунали у Києві після опівночі пов’язана з пуском росіянами крилатих ракет. Снаряди противник запускав з Каспію.

“В повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає”, – розповів Попко

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