Міноборони розробило онлайн-калькулятор для розрахунку грошового забезпечення військовим та їх родичам

Про це повідомили в прес-службі оборонного відомства, передають Новини України – НСН.

Онлайн-калькулятор працюватиме на базі сайту соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

Як військовим самостійно розрахувати розмір виплат: онлайн-калькулятор

Як скористатися онлайн-калькулятором

1. Пройдіть за посиланням на сайт. Перед вами відкриється “Калькулятор грошового забезпечення”.

2. Уточніть вид проходження військової служби: контрактна чи строкова. Навпроти потрібного варіанту поставте галочку. В залежності від цієї відповіді вам будуть запропоновані різні анкети. Зокрема, вам потрібно буде вказати такі дані, як звання, вислугу років, стаж, кваліфікація, особливості проходження військової служби тощо. В кожному віконечку вам у спадному меню запропонують можливі варіанти відповіді. Вам потрібно обрати лише один з них.

3. Звернуть увагу: щойно ви відповідаєте на якесь уточнююче питання, як калькулятор автоматично змінює розмір вашої зарплатні. Тобто ви одразу можете побачити, як ваші освіта, стаж, кваліфікація та інші характеристики впливають на розмір зарплатні.

4. Коли ви введете всі необхідні дані, ви побачите не тільки загальну суму своєї зарплатні, а й розмір окладу, надбавок премій і т.д.

В Міністерстві оборони зазначили, що вдосконалення онлайн-калькулятора триває, тому згодом можливі певні зміни в його роботі.

Також користувачі можуть отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

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