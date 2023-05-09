Нічна ракетна атака 9 травня – все, що відомо (фото)

Нічна ракетна атака 9 травня здійснювалася ворогом у дві хвилі. «Червоною» була уся територія України, скрізь лунала повітряна тривога. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал оновлюється.

У ніч на «сакральне» 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 ракети було знищено силами ППО. Про це повідомляють повітряні сили.

Головнокомандувач ЗСУ уточнив, що близько 22:00 години 8-го травня ворог випустив вісім крилатих ракет «Калібр» із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід».

Уже ближче до 04:00 ранку 9-го травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

На фото пуск ‘Іскандерів’ з білгорода на територію України

Нічна ракетна атака 9 травня: ситуація в регіонах

Київщина

У КМВА повідомили, що цієї ночі окупанти здійснили вже п’яту атаку на столицю України з початку травня.

Сьогодні ракети по Києву було випущено з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС. Запуски здійснювались з району Каспійського моря

“Нагадаю, що напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість “Shahed” аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися”, – мовиться у повідомленні.

Попередньо, росіяни випустили ракети типу Х-101 (Х-555). Жодна з ракет не досягла своїх цілей.

За попередніми даними на Київ було випущено близько 15 ракет, з яких всі знищено силами ППО.

“Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!”, – наголосили у КМВА

Уламки збитої ракети в Голосіївському районі столиці впали на грядки біля приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Потерпілих та руйнувань немає, – повідомили у МВС.

Уламки ракет на Київщині пошкодили будівлю. Постраждалих немає, – повідомив голова поліції Київської області Андрій Небутов.

Також на Київщині виявили воронку від ворожих обстрілів.

Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.

Дніпропетровщина

Вночi вiйськовi з повiтряного командування “Схiд” збили всi 8 ракет, якi ворог спрямував на Дніпропетровську область. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він додав, що уламки російського “металобрухту” впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні.

У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.

На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

Черкащина

У вівторок, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

“Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З’ясовуємо деталі”, – розповів він.

За даними Табурця, на щастя, минулось без потерпілих.

“В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі”, – додав він

Харківщина

Харківщину росіяни атакували пізно увечері 8 травня. Було завдано серію ударів ракетами С-300 по передмістю обласного центру.

Про це у своєму телегра-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією ДСНС, усі ракети оминули Харків. За словами рятівників, сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя”, – написав він

Про наслідки поки не повідомляють.

Ще новини України: Нічна атака дронами і ракетами 3 травня – все, що відомо