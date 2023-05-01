Ракетна атака в ніч на 1 травня – все, що відомо

Ракетна атака в ніч на 1 травня стала другою за останні три дні. Окрім ракет, росіяни запускали по Україні і дрони. НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал оновлюється.

Повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Вибухи чули у низці областей: Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській.

Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15. Про це повідомив Залужний.

Ракетна атака в ніч на 1 травня: ситуація в регіонах

Київщина

У столиці тривога тривала близько 3-х годин.

Росіяни вкотре атакували столицю комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються.

За оперативними зведеннями на зараз – жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється. Дякуємо силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Киянам і гостям столиці вкорте нагадую – не нехтуйте сигналами повітряноі тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!” , – сказав Сергій Попко, начальник КМВА

Дніпропетровщина

Ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо: Масована ракетна атака 28 квітня вбила і поранила людей – все, що відомо (фото, відео)