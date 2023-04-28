Масована ракетна атака 28 квітня вбила і поранила людей – все, що відомо (фото, відео)

Масована ракетна атака 28 квітня призвела до загибелі людей і руйнувань. НСН розповість про наслідки ударів все, що відомо на даний момент.

Близько 4 години ранку росіяни атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тривогу було оголошено по всій території України, вона тривала понад 2 години. Близько 6:10 по всій території України було оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад дві години.

Під час ракетної атаки вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі. Майже всі російські ракети вдалося збити українській ППО, проте, на жаль, не обійшлося без загиблих і постраждалих.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Київ

У повітряному просторі Києва ППО збило 11 ворожих ракет і два дрони, – повідомив начальник КДВА Сергій Попко.

В Оболонському районі столиці уламки перебили локальну лінію електромереж, також пошкоджено дорогу. Люди не постраждали.

Черкащина

Було два влучання крилатих ракет по Умані: у житловий будинок та складські будівлі. Російською ракетою зруйновано цілий під’їзд дев’ятиповерхівки в Умані.

Російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 – травмовано, – повідомив голова Черкаської ОВ Ігор Табурець.

В Умані продовжується рятувальна операція. В Уманській гімназії №5 розгорнуто оперативний штаб допомоги для постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на місто.Про це повідомила міська голова Ірина Плетньова.У місті працюють усі служби.

В мережі публікують відео з місця ракетного удару по Умані.

Перші секунди після атаки

Дніпропетровщина

Військові з повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. Проте, не обійшлося без жертв і руйнувань.

У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили.

Й досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак. Він показав фото наслідків атаки.

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