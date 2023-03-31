Атака дронами і ракетами в ніч на 31 березня: все, що відомо

В ніч на 31 березня ворогом була здійснена атака дронами і ракетами. Журналісти НСН зібрали інформацію, яка відома на даний момент. Матеріал оновлюється.

Вночі 31 березня у низці областей України лунав сигнал повітряної тривоги. Мешканці деяких регіонів чули вибухи. Працювала ППО.

Як повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, в ніч з четверга на п’ятницю ворог задіяв 10 безпілотників для атаки по Україні. 9 із них були збиті силами нашої ППО. Відомо, що «Шахеди» летіли з півночі. Повітряна тривога лунала у Сумський, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Російські війська атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську і Сумську область, повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – Брянська обл. рф, через Сумську та Чернігівську області – ідеться в повідомленні

У ПС ЗСУ зазначили, що противник з вечора четверга і до ночі на п’ятницю атакував Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131”. Також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ і вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів і мобільних вогневих груп повітряного командування “Схід”, – підсумували в Повітряних силах

Атака дронами і ракетами: Харківщина

Ворог атакував Харківщину ракетами С-300 і безпілотниками.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано щонайменше 6 «прильотів» ракет. Обстріл вівся з боку російського Бєлгорода.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що ракетами з С-300 обстріляно Новобоварський район міста. 6 ракет влучили по приватним будинкам та об’єктам інфраструктури.

Пізніше, за інформацією місцевих Telegram-каналів, Харків був атакований безпілотниками.

Запоріжжя

Ракетний терор мирного населення продовжується на Запоріжжі. Гучний ранок видався для Запорізького району. Про це повідомляють в ОВА.

Ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.

На щастя, без постраждалих.

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