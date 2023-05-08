Нічна атака дронами і ракетами 8 травня: все, що відомо (фото)

Україна пережила чергову важку ніч. Повітряна тривога лунала на більшості території нашої держави. Росіянами була здійснена масована атака донами і ракетами 8 травня. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ вранці. Також армія рф запускала ракети.

Нічна атака дронами і ракетами 8 травня: ситуація в регіонах

Київщина

Російські окупанти атакували Київ понад 30 дронами-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона знищила всі БПЛА. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У ніч на 8 травня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 з різних напрямків, у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено понад 30 БПЛА.

Відомо, що у Святошинському районі, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено сім машин, ще один автомобіль згорів, також уламки впали на житловий будинок, пошкоджені вікна та фасади, інші уламки впали на проїжджу частину.

Травмовано п’ятьох осіб, вони отримали медичну допомогу.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар на 5 тонн із витоком дизельного палива, пожежі не було, на стоянці пошкоджено 15 вантажних та п’ять легкових машин.

Крім цього, швидше за все через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим займанням газового факелу, пожежу ліквідовано.

Багатоповерхівка у Києві, у яку влучив уламок «шахеда»

Одещина

Сьогодні, 8 травня, вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 окупанти спрямували по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.

Запоріжжя

8 травня, близько 3:15 Запоріжжя було обстріляно окупантами.

Цього разу були використані не традиційні в таких випадках С-300, а комплекс “Точка-У”. Попередньо, окупанти стріляли з території тимчасово окупованого Василівського району.

Повідомляється, що вибухи було чути в різних районах міста. Їх було кілька, але точна кількість поки не повідомляється.

Подробиць щодо руйнувань і людських жертв поки що немає. Інформацію обіцяють надати пізніше.

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