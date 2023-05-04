«Такої щільної інтенсивності ударів ще не було» – 4 травня ворог атакував Київ ракетами і безпілотниками

4 травня ворог атакував Київ ракетами і безпілотниками. Про наслідки повідомляють у КМВА, передає НСН. Матеріал доповнюється.

Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! – написали в КМВА

Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. У Києві тривога тривала понад 3,5 години. Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу «Shahed» та ракет, ймовірно балістичного типу. Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані ще уточнюються. За оперативними зведеннями – без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється.

Вже відомо, про те, що в результаті нічної повітряноі атаки на столицю в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась. Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території.

Внаслідок збиття повітряних об’єктів у Шевченківському, Печерському та Подільському районах Києва на різних вулицях впало близько десяти уламків. Через падіння уламків частково пошкоджено припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття. Інформації щодо постраждалих громадян немає.

Ніколи не втомлюся дякувати силам протиповітряної оборони Києва. Дякую за службу і відмінну роботу! За врятовані життя і спокій цивільного населення. Киянам і гостям столиці наполегливо нагадую – не нехтуйте сигналами повітряноі тривоги! Пам’ятайте – правила безпеки написані гірким досвідом. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги! – сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, вчора, 3 травня нібито безпілотники атакували Кремль у Москві. Росія одразу звинуватила Київ і пообіцяла відреагувати.

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