Нічна атака дронами і ракетами 3 травня – все, що відомо

Ворожа нічна атака дронами і ракетами 3 травня стала вже третьою за останній тиждень. НСН розповість все, що відомо про наслідки. Матеріал оновлюється.

Уночі росіяни запустили по Україні 26 іранських дронів. 21 ударний безпілотник українські захисники збили. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків. Про це повідомили в Повітряних силах.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА, – йдеться у повідомленні Повітряних сил

Таким чином, це була вже третя масована повітряна атака росіян за шість днів. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а й ракети.

Нічна атака дронами і ракетами 3 травня: ситуація в регіонах

Київщина

У ніч на 3 травня російські окупанти атакували столицю іранськими дронами Shahed. Завдяки майстерності протиповітряної оборони у повітряному просторі навколо Києва було виявили та збили усі ворожі цілі.

Про це інформують у Київської міської військової адміністрації.

Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється, – зазначив керівник КМВА Сергій Попко

Він також подякував українським силам ППО за професійність і відмінну службу.

Кіровоградщина

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Кіровоградську область у ніч проти середи, 3 травня. Влучили в нафтобазу в Кропивницькому, постраждалих немає. Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович.

Атака сталася близько 3-ї ночі. На місце одразу прибули служби й почали ліквідовувати наслідки удару. Інформацію про пошкодження уточнюють.

Дніпропетровщина

Вночi оборонці неба з повітряного командування “Схiд” збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

Миколаївська область

У ніч проти 3 травня російська терористична армія атакувала Миколаївську область ударними дронами-камікадзе іранського виробництва. Один із БПЛА влучив у приватний будинок.

Внаслідок атаки на місці події виникла пожежа. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За інформацією ОВА, о 03:50 внаслідок удару дрона типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.

Займання було оперативно ліквідовано підрозділом ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Внаслідок ворожої атаки постраждалих серед мирних жителів немає.

Запоріжжя

Запоріжжя цієї ночі ворог атакував ракетами. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Вночі путінські тварі здійснили атаку на Запоріжжя. Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі, – написав він у Телеграмі

За його даними, жертв та травмованих немає.

Як повідомляють у ЗОВА, минула доба для Запорізьккої області була гучною.

Ворог здійснив 82 обстріли по мирним населеним пунктам: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артудари.

Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли.

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