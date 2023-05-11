Військовим доведеться обійти Запорізьку АЕС під час контрнаступу – голова НАЕК «Енергоатом»

Під час контрнаступу ЗСУ доведеться обійти Запорізьку АЕС. Про це сказав голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін.

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу вони мають оминути Запорізьку атомну електростанцію, сказав Котін в інтервʼю CNN у Києві, передає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

«Вони зобов’язані зберегти цілісність (станції), навіть якщо вона окупована росіянами. Це розуміють абсолютно всі наші військові», сказав НАЕК «Енергоатом».

Він пояснив, що Україна може повернути ЗАЕС без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

«Потрібно просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто визволити Мелітополь. … Вони будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що в них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти», додав високопосадовець.

Як відомо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.

Як стало відомо, зараз окупанти провели декілька тренувань швидкої евакуації зі станції. Про це Петро Котін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Окупанти, які знаходяться на ЗАЕС, проводили вже декілька тренувань з дуже швидких зборів і виїзду зі станції», розповів він.

Як зазначив Котін, російський «Росенергоатом» проводив такі тренування, щоб за наказом вони могли якомога швидше зібратися і залишити станцію.

Водночас нагадаємо, що вчора стало відомо, що окупанти планують вивезти зі станції близько 3000 тисяч робітників.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

За минулу добу росіяни завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Обстріляв населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Марганець і Нікополь – Дніпропетровської; Дудчани, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Берегове, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація «евакуювала» близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.

Ще новини України: Як так вийшло, що Україна передала Росії літаки та ракети, якими зараз обстрілюють українські міста