«Евакуація» із Запорізької області: експерт назвав дві причини

Вже декілька днів триває «евакуація» із Запорізької області, оголошена гауляйтером Є.Баліцьким. З окупованих територій загарбники вивозять населення з російськими паспортами, а також майно. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав дві причини такої поведінки росіян. Про це він сказав в ефірі 24 каналу, передає НСН.

Окупанти намагаються вивезти людей та нагнітати ситуацію на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ, – вважає Мусієнко.

Експерт зазначив, що вже кілька місяців загарбники час від часу оголошують про так звану “евакуацію” населення, тому не потрібно на це зважати. На тлі підготовки контрнаступу ЗСУ ворог намагається показати, що готовий, та закликає Україну наступати там, де йому вигідно.

У них постійно нагнітається істерія, що потрібно евакуюватись. З одного боку, вони намагаються вивезти людей. Також через те, що росіяни не розуміють, де може бути ця точка удару, вони панікують та нагнітають ситуацію, – припустив він

Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, що росіяни будуть використовувати різні методи, щоб створювати пастки для ЗСУ. Крім того, окупанти будуть намагатись затягнути українських захисників на ті напрямки, які, на думку ворога, легше обороняти.

Вони не знають напрямків ударів. Зараз росіяни промацують усю лінію фронту. Також це все пов’язано з тим, що це сигнал для місцевого населення, що окупаційна влада начебто турбується про їхню безпеку, – додав Мусієнко

Детальніше – дивіться на відео:

⚡️Окупанти ТІКАЮТЬ із Запоріжжя? / Що чекає Бахмут? / В армії Путіна КАТАСТРОФА @Musienko_channel

«Евакуація» із Запорізької області: що відомо

Місцевий гауляйтер Євген Балицький відкрито заявив, що з прифронтових територій окупанти планують “евакуювати” 70 тисяч людей.

Вивезення мешканців відбувається з населених пунктів Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам’янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори та Розівка.

6 травня окупанти оголосили, що список населених пунктів, з яких проводитиметься «евакуація», буде розширено. Втім, поки що нові населені пункти не названо.

Причиною «евакуації» загарбники називають «посилення обстрілів ЗСУ».

Людям обіцяють заселення до готелів у Бердянську, але за фактом – багатьох перевозять до росії.

В окупованому Криму, а також у Ростовській області заявили про готовність прийняти «переселенців із Запорізької області».

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