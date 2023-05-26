У Чехії закликали готуватися до «поганого сценарію» контрнаступу: що це означає

У Чехії закликали готуватися до «поганого сценарію» контрнаступу. Таку заяву зробив в інтерв’ю BILD глава чеського Генштабу генерал Карел Ржехка, передає НСН.

“Результат війни залежить не тільки від танків і бронетранспортерів. Тут занадто багато невідомих”, – зазначив військовий.

Готуватися до «поганого сценарію» контрнаступу: що це означає

Поганий сценарій – це війна на роки.

“Особисто я вважаю, що ми повинні готуватися і до поганого сценарію – довгої війни”, – пояснив генерал

На його думку, існує ймовірність того, що країнам Заходу доведеться ще довгі роки постачати Україні зброю.

“Росіяни вважають, що час на їхньому боці. Ми повинні показати, що вони помиляються”, – прокоментував Ржехка

Генерал закликав західних політиків готувати суспільство до того, що війна може тривати роки. Це стосується не тільки оборонної, а й, наприклад, економічної сфери.

“Не менш важлива наша готовність підтримувати Україну і на інших фронтах: морально, дипломатично, фінансово і в інших сферах, таких як освіта, культура, будівництво та інші”, – заявив чеський воєначальник

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