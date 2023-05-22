В очікуванні контрнаступу України МАГАТЕ готує план безпеки для ЗАЕС – WP

МАГАТЕ готує план безпеки для ЗАЕС, який представлять вже у травні. Цей план не такий амбітний, ніж початкові спроби створити повноцінну захисну зону навколо атомної станції.

Про це передає НСН з посиланням на видання The Washington Post, яке в свою чергу посилається на дипломатів зі США та Європи.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії, Рафаель Гроссі, готує нові пропозиції щодо безпеки окупованої Запорізької АЕС. Він планує представити список з п’яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

За словами американських та європейських дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п’ять принципів:

заборона розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на станції;

заборона стріляти з АЕС та в її бік, включно із забороною нападати на персонал на об’єкті;

захист усіх систем безпеки та безпеки на підприємстві;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо АЕС, але експерти з атомної енергетики стверджують, що він може покращити нинішню нестабільну ситуацію.

Дипломати в ООН і аналітики заявили, що якщо Україна планує звільнити ЗАЕС в майбутньому контрнаступі, план Гроссі може бути менш привабливим.

«Я можу уявити, що українській стороні буде важче прийняти це, оскільки це завадить Україні відновити контроль над ЗАЕС шляхом застосування військової сили», сказав Скотт Рекер, віцепрезидент Nuclear Threat Initiative, некомерційної організації, яка зосереджена на зменшенні загроз ядерної зброї.

Раніше, очільник «Енергоатому» Петро Котін казав, що Україна може повернути ЗАЕС без застосування сили – просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

Він також заявляв, що російські військові на ЗАЕС проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.

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