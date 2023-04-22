«Явні ознаки військових приготувань» – глава МАГАТЕ закликав створити безпечну зону навколо ЗАЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі знову закликав сторони створити зону безпеки навколо ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що біля Запорізької атомної електростанції часто чують звуки детонації та обстрілів.Він закликав створити зону безпеки навколо станції.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Рафаель Гроссі закликав створити безпечну зону навколо ЗАЕС

“Я побачив явні ознаки військових приготувань у цьому районі, коли відвідав Запорізьку атомну електростанцію трохи більше ніж три тижні тому”, – заявив Рафаель Гроссі

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ часто чують звуки детонації та обстрілів біля атомної електростанції.

“Відтоді наші експерти на об’єкті часто повідомляли про чутні детонації, часом припускаючи інтенсивний обстріл недалеко від об’єкта. Я глибоко стурбований ситуацією на заводі”, – додав він.

Ще новини України: Чому демілітаризацію ЗАЕС можуть провести лише ЗСУ