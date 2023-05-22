Чергова масована нічна атака по Україні була здійснена російськими військовими в ніч на 22 травня. Найбільшого удару зазнало місто Дніпро, передає НСН.

Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіянам не дає спокою українська ППО.

Про це представниця ОК «Південь» розповіла у ефірі телемарафону «Єдині новини»

Гуменюк зазначила, що тільки російським окупантам відомий напрямок обстрілів та ударів по Україні, який вони обрали. Однак очевидно, що метою загарбників є виснаження ППО.

«Який саме напрямок обирає ворог – знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що у ворога на умі, але розуміємо, що будуть атакувати і намагатимуться виснажувати конкретні напрямки ППО», розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що російські війська, зосередившись конкретному напрямку, вимірюватимуть, з яких боків він може бути захищений, або – де може бути пропущений удар.

«Ворогу не дає спокою ППО», наголосила Гуменюк.

Вночі 22 травня ворог здійснив атаку на військові та інфраструктурні об’єкти Дніпропетровщини. Російські окупаційні війська випустили 16 ракет різних типів та використали 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Протягом нічної атаки сили протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» і повітряного командування «Південь» знищили чотири крилаті ракети Х-101 / Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Під час нічної атаки на Дніпропетровську область російські війська обстріляли аварійно-рятувальну частину у Дніпрі. Постраждав один рятувальник, знищено техніку ДСНС.

«Знищувати підрозділи ДСНС — це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі», написав голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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