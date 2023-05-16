Росія здійснила чергову масштабну ракетну атаку на Київ. В ніч на 16 травня російські окупаційні війська випустили по місту різні типи ракет, в тому числі і аеробалістичні «Кинджали».

Як передає НСН, про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що окупанти використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

«З усіх напрямків – це північ, південь та схід – атакували, передусім, столицю. Ми розуміємо, що там був епіцентр атаки. Атакували ракетами різних типів, різного базування. Повітряного базування, таких як Х-47 («Кинджал») з шести літаків з північного та зі східного напрямку випускали ці ракети. Також ракети «Калібр» із кораблів в Чорному морі, дев’ять таких ракет. І три ракети наземного базування летіли по балістичній траєкторії – це може бути або «Іскандер-М», або зенітна ракета, призначена для збиття повітряних цілей. Але ними теж окупанти б’ють по землі. Ймовірно, С-400», розповів Юрій Ігнат.

Загалом протягом ночі, що минула, для атаки було використано 18 ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, відпрацювання ППО було 100% – усі ракети були збиті.

«Таким чином, 18 ракет загалом. Усі знищені, більшість – у столиці. Але ще чотири ракети «Калібр» знищено на південному напрямку повітряним командуванням «Південь». Загалом повітряне командування «Центр», яке зосереджене на захисті центру та північних областей України, відпрацювало успішно. І це мало сказати, що успішно», підкреслив речник.

Зазначимо, що попри те, що українців постійно застерігають від зйомки і викладання у мережу роботи ППО, все одно такі кадри миттєво потрапляють в інтернет.

Стосовно цього дав коментар Юрій Ігнат.

«Хіба ви цьому зарадите, при сьогоднішніх технологіях? Тут повинна лише бути свідомість у людей. Зрештою, ворог і сам може це відзняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить по території держави нашої? Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших засобів», сказав речник Повітряних сил.

Він підкреслив, що Повітряна оборона по всій території України працює динамічно, після бойової роботи місця пусків та дислокації змінюються.

Додамо, що особливий резонанс викликало в Instagram відео колишньої дружини засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інни Воронової. На відео видно роботу ППО. А кількість підписників блогерки сягає 117 тисяч. Пізніше відповідне відео жінка видалила.

Щоправда, воно вже встигло розлетітися соціальними мережами. Загалом користувачі нарахували близько 50 осіб, які попри попередження, виклали світлини та поширювали відео роботи ППО до соціальних мереж.

Також обурення викликало і те, що в Україні досі працюють камери з онлайн-трансляцією на Youtube. Відповідно інформацію з них можна скористатися для полювання на українське ППО.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, уламки збитих ракет впали в кількох районах столиці. За даними КМВА, обійшлося без жертв, натомість міський голова Віталій Кличко повідомив про трьох потерпілих у Соломʼянському районі. Частина з уламків упала в міському зоопарку, через що із тваринами проведуть антистресові заходи.

Детальніше про ракетну атаку на Київ 16 травня ми писали тут.

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