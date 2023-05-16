Масована атака на Київ 16 травня була винятковою за своєю щільністю – все, що відомо

Масована атака на Київ 16 травня вночі стала восьмою у цьому місяці. Вона була комплексною – ворог бив з різних напрямків одночасно із різних засобів озброєння. Тривога у столиці лунала двічі за ніч. НСН розповідає все, що відомо про наслідки. Матеріал доповнюється.

За даними КМВА, для атаки на Київ ворог застосував БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Атака була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

За попередньою інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет уточнюються.

Атака на Київ 16 травня – наслідки

Попередьно, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загорянння нежитлового приміщення площею 200 метрів та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.

В решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. А в Шевченківському уламки впали на територію зоопарку.

Наразі інформації щодо потерпілих немає. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!, – сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

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