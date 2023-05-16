На Дніпропетровщині військовий знімав TikTok із території військової частини

На Дніпропетровщині військовослужбовець завантажував у TikTok відео з військової частини із зазначенням геолокації. Справа дісталася суду.

Про це пише НСН з посиланням на dev.ua.

У Дніпропетровській області український військовий на власній сторінці в соціальній мережі та на платформі ТікТок упродовж 2022–2023 років періодично розміщував власні світлини та відео, на яких були зафіксовані місця розміщення особового складу батальйону

Солдат викладав у мережу споруди тилового пункту управління, командного пункту, розташування будівель штабу та світлини й відео, де він перебував на спостережних пунктах, ротних і взводних опорних пунктах під час несення служби та виконання бойового розпорядження, а також інші фото на тлі військової техніки та розташування бойових позицій із прив`язкою до геолокації місцевості.

Суд вирішив, що такими діями військовослужбовець вчинив адміністративне правопорушення і визнав його винним у порушенні порядку обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

Це порушення карається адмінстягненням, тому військовому призначили штраф у розмірі 340 грн. Також він має сплатити судовий збір в розмірі 536,80 грн у дохід держави.

Свою вину солдат визнав повністю, проте на засідання суду не прийшов.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення.

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