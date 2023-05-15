Один з найстрашніших випадків: на Нововоронцовщині 5 людей підірвалися на міні – стали відомі подробиці

14 травня у селі Миролюбівка, що на Нововоронцовщині Херсонської області загинуло п’ятеро людей. Вони підірвалися на міні, яку залишили після себе окупаційні війська РФ.

Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд.

За кількістю загиблих – це один з найстрашніших нещасних випадків в області.

Вибух пролунав на території підприємства. Серед загиблих – охоронець, двоє різноробочих, начальник контори та його замісник – наймолодшому було 27 років.

Потужний вибух боєприпасу чули навіть в сусідньому селі. Про це розповів кореспондент ТСН Іван Петричак, передає НСН.

За словами місцевих мешканців, фермери нібито незаконно приймали і розрізали на металобрухт військову техніку, проте у поліції цю інформацію не коментують.

“Поруч із мирною технікою можна зайти озброєння різної ваги, форм і калібрів. Тут і частини ракет, уламки броні, танків і навіть частини вертольота. Ну а сам вибух стався, в кутку, біля купи гільз і боєприпасів”, розповів журналіст.

Жінка на ім’я Любов, яка працює кухаркою на підприємстві, розповіла, що військове залізяччя з навколишніх полів місцеві збирали і приносили здавати сюди за гроші. Внаслідок вибуху вона втратила чоловіка, який працював тут сторожем.

Через вибух обвалився бетонний паркан, посікло дерево, знесло металеву баню.

За словами іншого свідка Віктора, який прибіг на місце одразу після вибуху, три тіла лежало, їх можна було ідентифікувати, одному наполовину ноги відірвало, а інші – лише частини тіл.

Село було окупованим росіянами понад вісім місяців. ЗСУ – вибивали ворога силою, а в полях лишилися купи боєприпасів. Сапери просто не встигають розміновувати території.

Наразі справу кваліфікують як “Порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством”, а на оприлюднених фотозвітах правоохоронців – зафіксовані лише окремі частини місця трагедії. Наявність поруч купи гільз і порізаних боєприпасів – не коментують, каже журналіст.

Попередження від поліції

Поліція попереджає: не чіпайте вибухонебезпечні предмети, особливо нездетоновані снаряди, які можуть будь-якої миті вибухнути.

Якщо ви виявили підозрілий предмет:

у жодному разі не торкайтеся його, не намагайтеся самостійно перенести в інше місце чи знешкодити;

не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні пристрої;

відійдіть якомога далі від підозрілого предмета, якось позначте це місце, щоб до прибуття саперів обмежити доступ до небезпечної знахідки сторонніх осіб;

негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам поліції «102» та ДСНС «101».

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