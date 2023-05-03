Херсон: кривавий удар по гіпермаркету і цілодобова комендантська година з 5 травня – що відомо

Окупанти не припиняють безжально обстрілювати Херсон. Майже щодня тут гинуть люди. Сьогодні, 3 травня, армія рф завдала цинічного удару по єдиному працюючому зараз у місті гіпермаркеті. Про це повідомили у поліції, передає НСН.

Внаслідок удару попередньо троє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, серед загиблих та постраждалих — працівники та відвідувачі закладу.

Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити, — сказав він

За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл. Пошкоджено також житлові будинки та господарські споруди, лінії електропередач та газопровід. Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією рф.

Слідчі розпочали досудове розслідування у провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За даними ДСНС України, на місці події працюють 15 рятувальників.

Херсон закривають на 2,5 доби

І ще одна важлива новина з Херсона. З 5 травня у місті запроваджується цілодобова комендантська година. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На вулицю мешканцям не можна буде виходити протягом 58 годин.

Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд. Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку, – сказав Прокудін

Комендантська година у Херсоні почнеться о 20:00 5-го травня і триватиме до 6:00 8-го травня

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