Ситуація на Півдні: окупанти намагаються стримувати панічні настрої – Гуменюк (відео)

На Півдні України у російських окупантів знижується морально-психологічний стан. Про це розповіла речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк, передає НСН.

Вона зазначила, що серед російських військових, які перебувають на Півдні України, почастішали випадки дезертирства. Їхній морально-психологічний стан на низькому рівні.

Для того, аби стримувати панічні настрої росіян, на Південь відправляють кадирівські війська, розповіла Наталя Гуменюк 24 Каналу.

Росіяни постійно намагаються розвідувати ситуацію, яка зараз склалася на підконтрольних Україні територіях. Зокрема через те, що з кожним днем наближається контрнаступ ЗСУ.

Незважаючи на напружену обстановку на Півдні, наразі не спостерігається збільшення чисельності російських військових на цих територіях.

Йде ротація. Вони привозять нові підрозділи на Південь для відновлення. А з Півдня перекидають їх на Схід, там, де зараз найзапекліші бої. Єдиною відмінністю останніми днями є фігурування нових підрозділів кадирівців, зауважила Наталя Гуменюк.

Однак зазвичай “тік-ток війська” підтягують, коли у загального війська Росії відчутно знижується та страждає морально-психологічний стан. Кадирівці намагаються стримувати панічні настрої для того, щоб окупанти не розбіглись.

Настрої дезертирства і пошуку здачі в полон – дуже потужні. Повторюється ситуація, яка була на правому березі, коли вони боялися навіть не самого контрнаступу, а були змучені очікуванням цьому контрнаступу, зазначила речниця ОК “Південь”.

Зараз у російських військових високий рівень морально-психологічного виснаження. Кадирівцями намагаються розв’язати цю проблему.

Щобільше, евакуація, яку ворог оголосив для місцевого населення, стала такою собі шпаринкою для дезертирів. Військові намагаються переодягнутися в цивільний одяг та розчинитися в натовпі тих, кого евакуюють.

Про ситуацію на Півдні розповіла Наталя Гуменюк. Деталі у відео

Раніше ми повідомляли, що окупанти з’єднали унікальний острів Джарилгач з материковими землями й облаштовують там свої полігони.

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