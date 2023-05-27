РФ почали втілювати провокації з хімічною зброєю: в районі Енергодара перехоплено повідомлення, які свідчать про це, повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає НСН.

З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті, – йдеться у повідомленні

У запису нижче йдеться про те, що в районі берегової лінії Енергодара перехоплено повідомлення, які свідчать про це.

РФ почали втілювати провокації з хімічною зброєю: в районі Енергодара перехоплено повідомлення: аудіо

Нагадаємо, вчора увечері ГУР заявляло, що окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки, а саме – імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Для цього, за даними розвідки, буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну.

Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.

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