Співробітники військкомаів будуть знаходитися на блокпостах у Львівській області. Влада регіону вирішила оновити склад блокпостів
Про це заявив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень, повідомляють Новини України – НСН.
За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.
На блокпостах у Львівській області будуть співробітники ТЦК – ОВА
Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів. Таких блокпостів загалом сім у регіоні. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.
При цьому на прикордонних КПП працівників ТЦК не розміщуватимуть.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав ззаконопроект про мобілізацію.
Документом пропонувалося запровадити нові норми щодо мобілізації. Зокрема, для ухилянтів передбачили більш жорсткі обмеження, запровадили обов’язкове оновлення даних протягом 60 днів і не лише.
Закон набуде чинності вже у середині травня.
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