Співробітники військкомаів будуть знаходитися на блокпостах у Львівській області. Влада регіону вирішила оновити склад блокпостів

Про це заявив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень, повідомляють Новини України – НСН.

За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

На блокпостах у Львівській області будуть співробітники ТЦК – ОВА

Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів. Таких блокпостів загалом сім у регіоні. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

При цьому на прикордонних КПП працівників ТЦК не розміщуватимуть.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав ззаконопроект про мобілізацію.

Документом пропонувалося запровадити нові норми щодо мобілізації. Зокрема, для ухилянтів передбачили більш жорсткі обмеження, запровадили обов’язкове оновлення даних протягом 60 днів і не лише.

Закон набуде чинності вже у середині травня.

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