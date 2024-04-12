В умовах воєнного стану почастішали випадки перевірки документів правоохоронцями.Також на вулиці населених пунктів України вивели тисячі військових, які намагаються забезпечити армію новобранцями.

Про це розповідає НСН з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат роз’яснив, що для співробітників поліції існує лише шість законних підстав для перевірки документів. Будь-яке відхилення від них є порушенням закону з боку правоохоронця.

Співробітник поліції може перевірити документи, якщо громадянин:

перебуває у розшуку;

перебуває на режимному об’єкті (включаючи блокпости, проте лише в тому випадку, якщо вони встановлені на підставі спільного наказу командування та коменданта);

має заборонені або обмежені засоби та речі;

вчинив чи планує вчинити правопорушення;

опинився на місці ДТП чи скоїв правопорушення;

Коли співробітники ТЦК та поліції мають право перевіряти документи громадян – 6 законних підстав

Якщо зовнішні ознаки людини дають підстави вважати, що вона причетна до правопорушення.

Останній пункт, вочевидь, вельми неконкретний.

“Тут ключове – до якого саме правопорушення ви причетні? Поліцейський повинен уточнити, за яких обставин, де і коли вас бачили. Де і коли було відкрито кримінальне провадження і за якою статтею”, – пояснив адвокат Роман Сімутін.

Які права мають співробітники ТЦК

Адвокат уточнив, що поліціянти наділені владою за умовчанням, а співробітники ТЦК та СП на вулицях вашого міста діють за розпорядженням військового коменданта. При цьому зазвичай у цих документах взагалі не вказані імена людей, яким надається право перевіряти документи.

“Тобто можна взяти двірника, одягти на нього форму і поставити перевіряти документи. Адже прізвище в розпорядженні не вказано. Фактично будь-кого можна одягнути (у військову форму – ред.),” – розповів Сімутін.

Також співробітники ТЦК не мають доступу до баз правопорушень, на підставі яких проводиться затримання підозрюваних, тому вони в принципі не мають права зупиняти людину на підставі більшості перерахованих вище пунктів.

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