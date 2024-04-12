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Коли співробітники ТЦК та поліції мають право перевіряти документи громадян – 6 законних підстав

Журналіст
Коли співробітники ТЦК та поліції мають право перевіряти документи громадян – 6 законних підстав

Співробітники ТЦК та поліції мають шість законних підстав для того, щоб перевіряти документи громадян. Співробітники ТЦК набагато більш обмежені у своїх правах

В умовах воєнного стану почастішали випадки перевірки документів правоохоронцями.Також на вулиці населених пунктів України вивели тисячі військових, які намагаються забезпечити армію новобранцями.

Про це розповідає НСН з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат роз’яснив, що для співробітників поліції існує лише шість законних підстав для перевірки документів. Будь-яке відхилення від них є порушенням закону з боку правоохоронця.

Співробітник поліції може перевірити документи, якщо громадянин:

  • перебуває у розшуку;
  • перебуває на режимному об’єкті (включаючи блокпости, проте лише в тому випадку, якщо вони встановлені на підставі спільного наказу командування та коменданта);
  • має заборонені або обмежені засоби та речі;
  • вчинив чи планує вчинити правопорушення;
  • опинився на місці ДТП чи скоїв правопорушення;

Коли співробітники ТЦК та поліції мають право перевіряти документи громадян – 6 законних підстав

Коли співробітники ТЦК та поліції мають право перевіряти документи громадян

Якщо зовнішні ознаки людини дають підстави вважати, що вона причетна до правопорушення.

Останній пункт, вочевидь, вельми неконкретний.

“Тут ключове – до якого саме правопорушення ви причетні? Поліцейський повинен уточнити, за яких обставин, де і коли вас бачили. Де і коли було відкрито кримінальне провадження і за якою статтею”, – пояснив адвокат Роман Сімутін.

Які права мають співробітники ТЦК

Адвокат уточнив, що поліціянти наділені владою за умовчанням, а співробітники ТЦК та СП на вулицях вашого міста діють за розпорядженням військового коменданта. При цьому зазвичай у цих документах взагалі не вказані імена людей, яким надається право перевіряти документи.

“Тобто можна взяти двірника, одягти на нього форму і поставити перевіряти документи. Адже прізвище в розпорядженні не вказано. Фактично будь-кого можна одягнути (у військову форму – ред.),” – розповів Сімутін.

Також співробітники ТЦК не мають доступу до баз правопорушень, на підставі яких проводиться затримання підозрюваних, тому вони в принципі не мають права зупиняти людину на підставі більшості перерахованих вище пунктів.

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