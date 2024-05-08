В Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили новий список документів для встановлення інвалідності в Україні

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало новий список документів для підтвердження статусу інвалідності.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на kyiv.znaj.ua.

Їх потрібно надати для того, щоб пройти МСЕК і офіційно підтвердити інвалідність.

Які документи потрібно підготувати

Паспорт для ідентифікації особи. Якщо ви використовуєте ID-картку, вам знадобиться додатково надати витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує вашу реєстрацію за місцем проживання.

Довідка про присвоєння ІПН. Це необхідно для подальшої реєстрації у системі соціальних виплат та інших державних послуг.

Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, або довідка від ТЦК про перебування на військовому обліку.

Встановлення інвалідності в Україні – список документів для МСЕК оновлено

Додаткові документи, які мають подати медичні заклади:

Направлення оформлюється лікуючим лікарем або консультативною комісією лікувального закладу, що підтверджує потребу у проходженні МСЕК.

Виписка з медичної карт, що містить історію хвороби та медичні висновки, які документують здоров’я пацієнта на момент звернення за допомогою.

Результати лабораторних та інших досліджень важливі для підтвердження діагнозу.

Документи, що підтверджують причинний зв’язок захворювання з інвалідністю – це звіти про раніше отримані травми, хронічні захворювання або професійні захворювання.

Документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців необхідні для демонстрації тривалого впливу хвороби на здатність пацієнта до праці.

Ці документи є основою для визначення права особи на соціальну допомогу та встановлення інвалідності, забезпечуючи належне медичне обґрунтування та документальну підтримку для процесу.

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