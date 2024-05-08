Видача канцтоварів для дітей в Одесі буде проводитися БФ “Тримай”. Фонд анонсує реєстрацію на отримання допомоги дітям ВПО та місцевим дітям в Одесі

БФ “Тримай” проведе реєстрацію на отримання канцтоварів для дітей до 12 років, хто потребує даної допомоги в місті Одеса.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посилнням на to4ka.fun

Видача канцтоварів для дітей в Одесі – куди звертатися

Про допомогу

Фонд анонсує реєстрацію на канцтовари, які будуть видаватися 12 травня. Їх можуть отримати одесити та сім’ї ВПО, які мають дітей віком до 12 років та потребу в допомозі. Умови:

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Куди звертатися

При успішній реєстрації для отримання потрібно прийти у парк Горького у неділю, 12 травня з 15:00 до 18:00, точний час роздачі буде повідомлено пізніше. Форму реєстрації буде опубліковано в телеграм групі 9 травня о 18:00: https://t.me/sem_sorok_od. Інстаграм: https://cutt.ly/2w0FgJiK.

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