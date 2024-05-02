Завтра, 3 травня, відбудеться видача медпрепаратів ВПО в Полтаві у вигляді гуманітарної допомоги. Куди звертатися переселенцям

Завтра, 03 травня, з 10 до 12 години медична сестра КНП «Троїцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівського району видаватиме медичні препарати внутрішньо переміщеним особам у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.

Видача медпрепаратів ВПО в Полтаві – хто може отримати, куди звертатися

Внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Полтавському хабі Гірської міської військової адміністрації, матимуть можливість отримати:

йодид калію

парацетамол дитячий (сироп)

маски-респіратори

аладин-5 мг

кардіомагніл-75 мг

клопідогрел-Тева-75 мг

медоклав-875 мг/125 мг

бускопан (при полегшені спазму шлунково-кишкового тракту)

Куди звертатися:

Хаб знаходиться за адресою: м. Полтава, вулиця Миколи Дмитрієва, 7.

Графік роботи: Пн-Пт з 10:00 до 15:00.

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