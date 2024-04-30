На Івано-Франківщині відбудеться видача пасок для ВПО напередодні Великодня. Коли переселенці можуть їх отримати

В Івано-Франківській області внутрішньо переміщеним особам видаватимуть паски до Великодня.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.

Видача пасок для ВПО в Івано-Франківській області – коли можна отримати

«До уваги ВПО Івано-Франківської територіальної громади. Вже зовсім скоро християни східного обряду (греко-католики та православні) святкуватимуть одне з найважливіших християнських свят – Великдень Традиційні приготування в самому розпалі, тому, щоб наповнити оселі атмосферою свята, запрошують ВПО вікової категорії 60+ отримати смачну паску!», – йдеться в повідомленні.

Для отримання паски при собі необхідно мати паспорт та довідку про взяття на облік ВПО.

Повідомляється, що посвята та видача пасок відбудеться

1 травня 2024р. о 12.00 год. на території Палацу Потоцьких.

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