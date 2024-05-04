В Україні для деяких категорій українців продовжили бронювання від мобілізації. Про кого йдеться

Бронювання від мобілізації продовжили для залізничників.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ухвалив відповідну постанову №492. Вона була опублікована 3 травня 2024 року.

Працівникам, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, продовжили термін бронювання ще на один місяць.

Бронювання від мобілізації продовжили ще одній категорії військовозобов’язаних

“Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (…) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць”, – йдеться у постанові.

Мобілізація в Україні

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Також підписано новий закон про мобілізацію, в якому уточнили правила бронювання та відстрочки від призову.

Також змінюються правила бронювання чиновників.

Ще новини України: В Україні змінили правила бронювання чиновників – деталі