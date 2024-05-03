Правила бронювання чиновників від мобілізації в Україні змінили. Військовозобов’язані українці, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізовані

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передають Новини України – НСН.

“Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А – це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування”, – сказав Лазуткін

За його словами, категорії Б та В – вже будуть бронюватися лише на 50%.

“Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В – це вже виконавці”, – додав речник Міноборони.

В Україні змінили правила бронювання чиновників – деталі

За словами Лазуткіна, відстрочку також матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.

Мобілізація в Україні

Вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно закону уточнено категорії військовозобов’язаних, яким надається відстрочка та бронювання від мобілізації.

Також в законі вказано, хто може не приходити до ТЦК для уточнення своїх даних.

Повідомлялося, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.

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