Окупанти на ЗАЕС створюють ядерну небезпеку, влаштувавши тренувальний майданчик поблизу енергоблока атомної електростанції
Повідомляється, що протягом однієї години вдень 30 квітня команда Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції чула понад 100 пострілів.
Таку заяву зробив генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МАГАТЕ.
Постріли здійснювали військові РФ.
Понад 100 пострілів за годину – яку небезпеку створюють окупанти на ЗАЕС розповіли у МАГАТЕ
«Ця остання військова діяльність на станції ілюструє постійну нестабільну ситуацію, яка створює серйозні виклики ядерній безпеці», – сказав генеральний директор Гроссі.
МАГАТЕ відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників. Майже щодня надходять дані про військову діяльність на різних відстанях від Запорізької АЕС.
Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення із ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік.
Крім того, спеціалісти Запорізької атомної електростанції розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання за сценарієм, пов’язаним із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, щоб спостерігати за процесом.
В інших областях України групи МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС звітують про те, що ядерна безпека підтримується на належному рівні.
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