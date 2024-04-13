Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє НСН з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

“Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною”, – сказав Гроссі.

Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму “холодного зупину”. Але ркупанти, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

Говорячи про загрозу безпеці Запорізької АЕС в прес-службі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на станції, чули “виходи” артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Вперше з 2022 року Запорізька АЕС перевела всі реактори у стан “холодного зупину”

Ситуація на ЗАЕС

Найбільша в Європі Запорізька АЕС була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Армія РФ розмістила на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін повідомив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі про плани перезапуску ЗАЕС

За інформацією WSJ, Рафаель Гроссі в березні відвідав Сочі для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним та керівництвом російської атомної компанії “Росатом”.

Під час розмови голова МАГАТЕ запитав, чи буде перезапущено ЗАЕС – Путін відповів, що точно буде. Про це заявили джерела, знайомі із розмовою.

Чиновники не озвучили терміни та дату запуску. Але, за словами одного з дипломатів, ймовірно, Росія може це зробити до 40-х роковин підключення Запорізької АЕС до мережі СРСР. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

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