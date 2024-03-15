Хмельницька АЕС стане найбільшою в Європі – Галущенко

Хмельницька АЕС (ХАЕС) після добудови двох енергоблоків (3-го та 4-го) та встановлення двох нових реакторів (5-й, 6-й блоки) стане найбільшою в Європі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю. За його словами, частину робіт на третьому та четвертому енергоблоках ХАЕС уже було виконано. Передає НСН.

“Мова зараз йде про добудову. Щодо третього блоку, будівельна готовність дуже висока. Ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами про отримання відповідних корпусів реакторів. Думаю, що зможемо третій блок дуже швидко підключити до системи… Якщо уявити, що завтра ми отримали корпус на майданчик, то десь два з половиною роки – і реактор буде в мережі”, – зазначив Галущенко.

А що стосується п’ятого та шостого блоків, то там ідеться про нову технологію – реактори АP1000 американської компанії Westinghouse. Ці будівельні роботи у планах, оскільки не завершено всіх необхідних юридичних процедур.

Галущенко пояснив, що також ці блоки будуть маневровими, що дозволить посилити стійкість української енергосистеми. “Фактично реактори АP-1000 десь на 25% потужності можуть маневрувати, і це дуже важливо для нас”, – зазначив міністр.

“Ми вже уклали відповідний договір, уже є обладнання першого контуру – і ми плануємо розпочинати будівництво. Треба пройти законодавчі процедури для того, щоб ми могли це робити… Так, це займе час, але коли добудуємо ці блоки, то Хмельницька атомна електростанція стане” найбільшою в Європі, зараз такою станцією є ЗАЕС, але ми не знаємо, в якому стані отримаємо її назад і скільки грошей потрібно буде на її відновлення”, – зазначив Галущенко.

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