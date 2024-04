Про це в неділю, 7 квітня, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у дописі в соцмережі X.

За його словами, сталося щонайменше 3 влучання в захисну оболонку реактора.

Він заявив, що інцидент став “серйозною ескалацією загроз ядерній безпеці” на ЗАЕС.

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen.

