Окупанти обмежили команді експертів МАГАТЕ доступ до машинних залів на ЗАЕС. НСН розповість, що про це відомо

Російські загарбники, які контролюють Запорізьку АЕС, знову обмежили експертам МАГАТЕ доступ до машинних залів енергоблоків №3 і №5.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Окупанти обмежили експертам МАГАТЕ доступ до машинних залів на ЗАЕС

“Під час інших візитів на цьому тижні команда спостерігала за поводженням з твердими радіоактивними відходами на ЗАЕС, а також відвідала машинні зали енергоблоків №3 і №5. І знову доступ був обмежений. Експерти МАГАТЕ не змогли потрапити до західної частини залів, а також до обладнання станції на першому поверсі машинного залу енергоблока №5”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ змогли відвідати електричні та механічні склади ЗАЕС, щоб оцінити наявність запасних частин, необхідних для технічного обслуговування, і оглянули деякі запасні частини.

Російська окупаційна адміністрація на Запорізькій АЕС регулярно перешкоджає повному доступу експертів МАГАТЕ до всієї території станції.

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