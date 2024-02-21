Через ворожий обстріл пошкоджено лінію живлення ЗАЕС – Укренерго

В результаті обстрілу російських терористичних сил, пошкоджено лінію живлення ЗАЕС. Про це повідомили в НЕК “Укренерго”, передає НСН.

Через ворожий обстріл пошкоджено лінію живлення ЗАЕС

“Фахівці “Укренерго” встановили характер ушкоджень. Оскільки в районі йдуть бойові дії, аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі”, – йдеться у повідомленні.

Загалом, через воєнні дії та за інших обставин, станом на ранок без електропостачання залишаються 358 населених пунктів. Також зазначається про нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

На ранок 21 лютого рівень споживання електроенергії на 0,5% нижче за відповідний показник вівторка 20 лютого, а електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. В свою чергу, імпорт здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії, Польщі, Молдови.

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