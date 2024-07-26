Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ЗАЕС

МАГАТЕ фіксувало вибухи біля ЗАЕС протягом тижня – яка ситуація на станції

Автор -
Журналіст
МАГАТЕ фіксувало вибухи біля ЗАЕС протягом тижня

Протягом останнього тижня фахівці МАГАТЕ фіксували вибухи та стрілянину біля ЗАЕС. Їх було чутно на різних відстанях від станції.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

“Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від майданчика”, – йдеться у заяві.

Спостерігачі провели огляди ремонтних робіт на майданчику Запорізької АЕС, а також перевірили наявності необхідних запасних частин для станції.

МАГАТЕ зазначає, що останніми днями фахівці спостерігали за обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблока №3, які розбирали для технічного обслуговування.

МАГАТЕ фіксувало вибухи біля ЗАЕС протягом тижня

МАГАТЕ фіксувало вибухи біля ЗАЕС протягом тижня

Також були перевірки планових робіт в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблока №6. При цьому у МАГАТЕ наголошують, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 спостерігачі не отримали доступу до його західної частини.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацію з початку повномасштабного вторгнення.

Російські війська використовують станцію у своїх цілях. Там розміщують військову техніку та війська. Крім того, окупанти замінували території ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС є потенційно небезпечною, оскільки вона часто вимикається від української електромережі. В “Енергоатомі” наголошують, що якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися ядерна катастрофа.

Ще новини України: Окупанти на ЗАЕС не проводять ремонти й техобслуговування в повному обсязі – що відомо

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×