МАГАТЕ фіксувало вибухи біля ЗАЕС протягом тижня – яка ситуація на станції

Протягом останнього тижня фахівці МАГАТЕ фіксували вибухи та стрілянину біля ЗАЕС. Їх було чутно на різних відстанях від станції.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

“Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від майданчика”, – йдеться у заяві.

Спостерігачі провели огляди ремонтних робіт на майданчику Запорізької АЕС, а також перевірили наявності необхідних запасних частин для станції.

МАГАТЕ зазначає, що останніми днями фахівці спостерігали за обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблока №3, які розбирали для технічного обслуговування.

МАГАТЕ фіксувало вибухи біля ЗАЕС протягом тижня

Також були перевірки планових робіт в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблока №6. При цьому у МАГАТЕ наголошують, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 спостерігачі не отримали доступу до його західної частини.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацію з початку повномасштабного вторгнення.

Російські війська використовують станцію у своїх цілях. Там розміщують військову техніку та війська. Крім того, окупанти замінували території ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС є потенційно небезпечною, оскільки вона часто вимикається від української електромережі. В “Енергоатомі” наголошують, що якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися ядерна катастрофа.

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