Через борги населення “Енергоатом”, “Укренерго” та “Укргідроенерго” недоотримують кошти – нардеп

Заборгованості населення за використану електроенергію призводять до того, що державні енергокомпанії “Енергоатом”, “Укренерго” та “Укргідроенерго” недоотримують кошти. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко в ефірі “Суспільне”, передає НСН.

Через борги населення “Енергоатом”, “Укренерго” та “Укргідроенерго” недоотримують кошти

“Всі компанії постачають електроенергію двох державних компаній: “Енергоатом” і “Укргідроенерго” – от саме ці дві компанії, згідно з постановою уряду, продають свою електроенергію атомну і гідро для потреб населення, за регульованою, відносно низькою ціною”, – сказав він.

Нардеп наголосив, що коли населення не сплачує за спожиту електроенергію ці гроші не потрапляють до того, хто її виробив. Так само вони не потрапляють до державної компанії “Укренерго”, яка транспортує цю електроенергію.

Він також додав, що не зовсім коректно використовувати термін “відключення споживачів”.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідне для встановлення справедливості між споживачами.

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