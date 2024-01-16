Як компенсуватимуть енергію, яку давала Україні ЗАЕС, розповіли в «Енергоатомі», передає НСН.

Недоступні наразі потужності тимчасово окупованої Запорізької АЕС потребують заміщення, і цьому сприятиме добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, повідомила прес-служба НАЕК “Енергоатом”.

Коли ЗАЕС працювала всіма шістьма енергоблоками, у 2021-му, вона виробила 36 млрд 114 млн кВт-год/рік. Будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС дасть можливість виробити 16 млрд 226 млн кВт-год/рік, а це близько 45% від максимального виробітку тимчасово окупованої ЗАЕС, – йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії нагадали, що збереження обсягів виробництва електроенергії атомними електростанціями й утримання цін на неї в Україні на прийнятному рівні залишається важливим для виконання положень Енергетичної стратегії України на період до 2050 року.

ХАЕС стане найбільшою у Європі

Всього ж у перспективі на ХАЕС хочуть побудувати чотири енергоблоки. Таким чином її загальна потужність перевищить 6000 МВт. Вона стане найбільшою в Європі

Про це розповів в.о. голови правління Енергоатому Петро Котін в колонці для ЕП.

ХАЕС стане флагманом атомної енергетики Європи і зрештою матиме шість енергоблоків та за проєктною потужністю перевершить найбільшу на континенті Запорізьку АЕС, наразі окуповану російськими військовими, – написав він

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати в 1981 році, і зараз вона має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий – у 2004-му. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність – 2000 МВт. За проєктом станція мала бути чотириблоковою.

Отже, Енергоатом планує побудувати на ХАЕС ще два енергоблоки ВВЕР-1000 і два потужніші енергоблоки AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт.

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