Фонд Порошенка і ГО «Справа Громад» спрямували вже 4 млрд грн на ЗСУ від початку великої війни

Фонд Порошенка і ГО «Справа Громад» спрямували на ЗСУ вже більше 4 млрд грн від початку великої війни. Про це повідомляють у вказаному фонді, передає НСН.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4️ млрд 0️8️4️млн 1️2️6️ тис грн. З цієї суми допомога власне Порошенка, його Фонду та підприємств Силам оборони сягнула 3️ млрд 4️8️6️ млн грн.

На що саме витратили кошти Фонд Порошенка і ГО «Справа Громад»

У 2023 році кошти Порошенка були спрямовані на закупівлю для бригад ЗСУ сотень вантажівок, десятків тягачів, тисяч дронів, приладів нічного бачення, снайперських прицілів Archer, сотень мобільних лазень та автомайстерень, тисяч електрогенераторів, цифрових радіостанцій, а також автобусів, тепловізорів, іншої техніки та спорядження.

Зокрема, для потреб Сил оборони закуплені дрони Mavic та Mavic 3T – 1️2️3️0️ шт на суму 1️1️3️ млн грн.

Також були закуплені квадроцикли для евакуації поранених на 6️ млн грн;

вантажівки TATRA 8×8 на суму 3️9️8️7️2️2️1️7️ грн;

бензовози (7️9️ штук на суму 78 844 859 грн);

дрони «Лелека» (9️ штук на суму 48 530 720 грн);

прицільні комплекси (1️4️4️ штуки на суму 75 673 484 грн),

металева антиланцетна сітка на суму 50 млн грн.

Загалом для потреб ЗСУ будуть придбані 1️3️4️ бензовози як вітчизняного, так і іноземного виробництва. 16 надійдуть у січні-лютому 2024 року. Запланована кількість квадроциклів, які передадуть для евакуації поранених – 3️6️0️ штук.

Після 10 січня 2024 року у 3-й полк ССО та 141 ОМБр передадуть партію БПЛА «Лелека».

Лише в грудні 2023 року було закуплено техніки для ЗСУ на 1️7️4️ млн грн.

Також цього року Петро Порошенко інвестував 1️5️0️ млн грн у виробництво унікальних систем радіо-електронної боротьби, які успішно завершили випробування в ЗСУ.

Реалізуються великі системні програми підтримки армії:

Мотор Перемоги

На фронт передали 7️6️ повноприводних пікапів для ЗСУ. У Великій Британії для потреб української армії куплені 3️0️0️ вантажівок Leyland DAF, більше 200 вже надійшли у війська.

Партія вантажівок DAF YA 444X, в тому числі з маніпуляторами для артилерії та вантажівки Foden, здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тон на своїй платформі, вже поставлені у військо – загалом більше 4️0️ машин. Також для ЗСУ закупили потужні екскаватори та маніпулятори.

Броня Перемоги

Для Десантно-штурмових військ передали партію італійських бронемашин MLS SHIELD, а також у ЗСУ передали бронемашини «Spartan».

Крила Перемоги

Реалізується великий контракт на постачання у військо комплексів БПЛА Poseidon (9️0️ «пташок»).

2️7️ комплексів (вартістю 8 млн 640 тис євро) вже надійшли у бригади ЗСУ. Фонд Порошенка зі «Справою Громад» також купив 1️3️9️0️ FPV дронів українського виробництва на суму 25 627 850 грн, тисяча з яких вже передана на фронт.

Бригадам ЗСУ та Нацгвардії Порошенко передав партію безпілотників Matrice 30T.

Окрім цього, для ЗСУ куплені БПЛА «Валькірія» (31 штука на суму 11 780 000 грн), Shark (20 штук на суму 98 178 980 грн).

Півтори сотні бойових дронів на суму 25 млн грн отримали Сили Спеціальних Операцій.

У ЗСУ також передані 350 безпілотників Autel. Поставлено кілька десятків тисяч гранатометних боєприпасів для скидання з дронів.

Турбота для Перемоги

Фонд Порошенка спільно з волонтерами розробили власний проєкт та вже виготовили 1️3️0️ лазне-пральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. Запит на ці комплекси дуже великий. Наразі ними повністю укомплектовані всі батальйони Десантно-штурмових військ. Також Фонд Порошенка спільно з волонтерами виготовляє пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ), більше трьох десятків комплексів вже передали в різні підрозділи ЗСУ; а також три десятки командно-штабних машин управління БПЛА.

Для потреб фронту придбано 1️ 0️0️0️ 0️0️0️ хімічних грілок, 600 тисяч вже надійшли в Україну і доставлені на фронт.

Крім того, Петро Порошенко та підприємства з 24 лютого 2022 року сплатили до Державного бюджету близько 10 млрд грн податків. Зокрема, за 11 місяців 2023 року – 4,6 млрд грн.

Дві третини проєктів Фонду Порошенка для ЗСУ пов’язані із постачанням зброї, посиленням протиповітряної оборони та будівництвом фортифікаційних споруд, але поки що не підлягають розголошенню через питання безпеки.

Фонд Порошенка і ГО «Справа Громад» спрямували на ЗСУ вже 4 млрд грн від початку великої війни: інфографіка

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