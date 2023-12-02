Міжнародний демократичний союз закликав українську владу дозволити виїзд Порошенка у Вашингтон, передає НСН з посиланням на lb.ua.

Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні. Про це повідомили в пресслужбі “ЄС”.

Міжнародний демократичний союз збентежений тим, що Петру Порошенку було відмовлено у дозволі залишити Україну для відвідування Форуму IDU-2023. Ми закликаємо українську владу дозволити його від’їзд, оскільки для осіб, які приймають рішення, надзвичайно важливо отримати інформацію про війну з перших вуст і підтримати атаковану країну, – йдеться на сторінці IDU у мережі X.

Також редакторка рубрики UkraineAlert на Atlantic Council, старша наукова співробітниця в Інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Херінг закликала припинити політичні ігри.

Повна нісенітниця. Команда президента Зеленського грає в ігри. Ми бачимо, що ви робите. Зе-Команда заборонила Порошенку залишати Україну через те, що його відрядження скасовано. Багато хто чекав його у Вашингтоні. Здорові демократії поважають своїх опозиційних політиків, – написала вона у X

Петро Порошенко запрошений як один з ключових спікерів на Саміт Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США).

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Крім цього, він планував низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де мали обговорити посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також планувалися зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії.

Також Петро Порошенко планував відвідати Варшаву для зустрічей з керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, представниками польських політичних та експертних кіл, де мав обговорити зміцнення підтримки Польщею України у відсічі російської агресії, а також у набутті нашою державою членства в ЄС та НАТО. Одна з тем під час зустрічей Порошенка у Варшаві – припинення транспортної блокади на кордоні з Україною.

Міжнародний демократичний союз (IDU) – що це

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер. Партія “Європейська Солідарність” отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року.

У вересні 2023 року Петро Порошенко став членом Почесної консультативної ради Міжнародного демократичного союзу.

Коментар СБУ щодо заборони на виїзд Порошенка

Тим часом в СБУ прокоментували заборону на виїзд Порошенка.

В СБУ кажуть, що вони та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога – знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

За задумом спецслужб рф, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни.

Вказані заяви спеціальні служби рф планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

Серед планів ворога – залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» П. Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом путіна» і закликає зняти санкції з рф, – кажуть в СБУ

Цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати в своїх ІПСО проти України.

СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб.

Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

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