Девід Камерон сьогодні в Україні: це його перший візит на новій посаді – що відомо

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон сьогодні в Україні. Це його перший закордонний візит на новій посаді. НСН розповість, що про це відомо.

Про візит Девіда Камерона до України першим повідомив президент Володимир Зеленський.

Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну, – написав Зеленський та опублікував відео зустрічі

За словами президента України, зустріч вийшла хорошою. Обговорили зброю для фронту, посилення ППО, захист людей і критичної інфраструктури.

Вдячний Британії за підтримку! – додав Зеленський

Як повідомили в ОП, Зеленський та Кемерон обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного “зернового коридору”.

Також сторони скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування української “формули миру” та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої “Групою семи” на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу вони приділили питанням євроатлантичної інтеграції нашої держави й підтримки Великою Британією вступу України до в НАТО.

Девід Камерон сьогодні в Україні зустрівся з Денисом Шмигалем

Також про зустріч із Кемероном написав і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що перший міжнародний візит на посаді саме в Україну свідчить про високий та беззаперечний рівень підтримки з боку британського уряду.

Торкнулися важливих та актуальних тем: військова, фінансова, санкційна підтримка. Окрема увага питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України – йдеться у повідомленні

Також сторони обговорили також підтримку українського експорту, зокрема страхування воєнних ризиків. Прем’єр України подякував Великій Британії за тренування українських військових.

Перемовини з Кулебою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж провів перемовини з новопризначеним главою МЗС Британії.

Наші переговори засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу, – написав Кулеба у соцмережі “Х”

За словами українського міністра, Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.

Девід Кемерон – що про нього відомо

Девід Кемерон – політик, колишній прем’єр-міністр Британії.

У травні 2010 року Девід Кемерон сформував коаліційний уряд (на парламентських виборах Консервативна партія здобула перемогу) з партією ліберальних демократів (перший коаліційний уряд Великобританії з часів Другої світової війни).

Після проведення у червні 2016 року референдуму, за результатами якого 51,9% британців проголосували за вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit), Кемерон подав у відставку.

13 липня 2016 р. королева Єлизавета ІІ прийняла відставку Девіда Кемерона і доручила сформувати новий уряд країни Терезі Мей.

12 вересня 2016 року Кемерон оголосив про звільнення і з Палати громад.

13 листопада 2023 року повернувся в уряд Великої Британії та був призначений Міністром закордонних справ Великої Британії.

Ще новини України: Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС – Кулеба відповів