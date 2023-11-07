Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС – Кулеба відповів

Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС. І така поведінка Орбана вже нікого не дивує. Кулеба відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини, передає НСН.

В Угорщині заявляють, що блокуватимуть початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки Україна не виконає угорські вимоги щодо мови освіти. Про це пише 24 канал.

Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом, однак, що більш жорсткий мовний закон все змінив. Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена, – заявив Орбан

В Угорщині вважають, що “нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним”. Йдеться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов’язує усі меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

Угорщина нібито занепокоєна, що через даний закон діти, які ростуть в угорськомовних сім’ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.

Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу, – наголошується у заяві

Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС: що відповів Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви Угорщини щодо можливого блокування початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Свою позицію він висловив під час брифінгу, який відбувся у Брюсселі після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу – Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем, повідомляє УНІАН.

Кулеба заявив, що президент України запрошував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну, і це запрошення залишається відкритим. Він також відзначив, що питання угорського запрошення для української делегації стає політичним, а не лише технічним діалогом.

Що стосується блокування, я думаю, що ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми у міру їх надходження, – сказав Кулеба

Міністр наголосив, що Україна розглядає можливість вступу в Євросоюз, і робота над цим питанням продовжується. Водночас він визнав, що кожна країна має свої власні інтереси та спробує здійснити вплив на ситуацію, проте зазначив, що Україна активно працює над відкриттям переговорів щодо членства в Європейському Союзі, і зазначив, що зроблена значна робота та сформовані політичні баланси в ЄС.

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