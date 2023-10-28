Угорщина проти пакету санкцій ЄС щодо РФ: причина

Угорщина буде блокувати 12-й пакет санкцій проти росії, якщо до обмежень потраплять газова, нафтова й атомна сфери промисловості країни-терориста. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА.Новости, передає НСН.

Угорщина проти пакету санкцій ЄС щодо РФ

“Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його прийняття. Червона лінія для нас очевидно стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці”,- заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Сійярто наголосив, що Будапешт не вважає за необхідне продовжувати санкційну політику проти росії, адже вважає її недієвою.

«Санкційна політика просто не працює. Санкції можуть вдарити по Росії і можуть завдати шкоди росії, але вони, безперечно, завдають великої шкоди європейській економіці, європейським країнам. І якщо санкційна політика завдає більшої шкоди тим, хто її вводить, ніж тим, проти кого вона спрямована , то в чому сенс її продовжувати?», – сказав міністр.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що його країна не допустила включення до списків санкцій ЄС віцепрем’єра РФ Дениса Мантурова. За словами Сійярто, він дуже допоміг Угорщині.

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